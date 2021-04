HBD Príncipe entrega tatami ao Judo Global

O grupo HBD-PRINCIPE, no quadro das suas acções sociais, promoveu está semana, a entrega de 24 peças de tatami ao Judo Global, projecto que vem ganhando vida na Região Autónoma do Príncipe.

O gesto do HBD foi classificado de nobre pelo mentor do projecto, André Rosa, salientando que ” serão fundamentais para o desempenho das nossas actividades, garantindo a segurança dos nossos alunos”.

Por sua vez, o representante do grupo vincou que ” HBD-PRINCIPE partilha os mesmos valores ético que o Judo Global, e acredita que os benefícios da prática estão alinhados com os valores de um cidadão do bem, como cortesia, amizade, respeito, trabalho em equipa, motivação, coragem, honestidade, solidariedade, modéstia, educação e autoestima.

Martins dos Santos