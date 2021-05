STP presente na Assembleia Electiva da ACNOA

São Tomé e Príncipe estará presente, nos dias 24 e 25 do mês em curso, no Cairo-Egito, na Assembleia Electiva da Associação dos Comités Nacionais Olímpicos Africanos, ACNOA, onde para além da eleição de novos órgãos directivos da organização, serão, paralelamente, analisados a participação africana nos próximos jogos olímpicos, a ter lugar no Tóquio-Japão.

A representação santomense será feita pelo presidente do Comité Olímpico Santomense, João Costa Alegre, que vai concorrer para o posto do 1º vice-presidente da organização, onde espera continuar a contribuir para o sucesso da ACNOA.

“Espero continuar a fazer loby para que São Tomé e Príncipe tenha mais visibilidade ao nível do desporto. Quem sabe consiga criar bases para que outros santomenses consigam entrar nesta caminhada do movimento desportivo internacional, para que o país tenha mais representantes”- salientou Costa Alegre.

