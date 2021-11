Desporto escolar regressa ainda em 2021/2022

Depois de um curto interregno, o desporto poderá ganhar nova vida na educação, segundo uma fonte próxima ao Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, frisando que todos os demais estão sendo feitos, para que ainda neste ano lectivo, o desporto escolar, que teve a última grande atividade há ano e meio, possa ganhar nova expressão e reentrar na agenda educacional.

Contundo, segundo a mesma fonte, uma equipa de trabalho, composta por técnicos de várias instituições, está sendo criada para trabalhar à velocidade cruzeiro com o propósito de definir as modalidades e as melhores estratégias de trabalho.

Sabe-se que, a revitalização do desporto escolar é uma das recomendações do Fórum Nacional do Desporto, realizado no pretérito ano, na capital santomense.

De sublinhar que neste processo, o Governo conta com a parceria do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, que está engajado na concretização deste desporto, que poderá jogar um papel muito importante no desenvolvimento intelectual dos alunos, bem como ajudá-los na prevenção contra as doenças crônicas não transmissíveis e despertar valores para fazerem parte das diversas seleções nacionais.

Martins dos Santos