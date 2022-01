Desporto escolar regressa em 2022 com 4 modalidades

A informação foi avançada pelo Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, na mais recente publicação no seu sitio oficial, após a assinatura do protocolo de cooperação com o governo (Ministério da Educação e Ensino Superior / da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo), que visa permitir o desenvolvimento do desporto escolar e massificação de várias modalidades no arquipélago.

A prática que regressa em 2022 estará assente em quatro modalidades (futebol net, atletismo, xadrez e voleibol).

Segundo as partes, este regresso visa sobretudo aumentar a prática desportiva e o sucesso educativo; combater o abandono escolar e gravidez precoce; e outros fenómenos que têm contribuído para a degradação da juventude.

De sublinhar que o novo figurino do desporto escolar será desenvolvido em 16 centros do ensino público do país, sendo quatro na Região Autónoma do Príncipe (RAP).

Martins dos Santos