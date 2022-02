Taekwondo chega à Universidade pública santomense

Taekwondo, uma das modalidades mais praticadas no país, chegou à Universidade de São Tomé e Príncipe, no quadro do protocolo ativo entre a Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe (FDU-STP) e a congênere de Taekwondo.

Depois de xadrez e futsal, eis que chegou a vez do Taekwondo ganhar espaço no seio universitário, com o propósito de massificar a prática e de criar uma seleção universitária que possa participar nas competições académicas internacionais que se avizinham na modalidade.

Os trabalhos com vista ao cumprimento dessas demandas arrancaram na última semana no ginásio da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de STP, com os treinos a terem lugar, na quarta e sexta-feira (18h00 às 20h00); eno Sábado e Domingo (6h30 às 7h30).

Os presidentes das instituições, Yuri Baia (Federação do Desporto Universitário) e Eloy Boa Morte (Taekwondo), que estiveram presentes nos primeiros dias do treino, gostaram do que viram, considerando de animador para a expansão do projecto as outras universidades do país.

Sabe-se que o protocolo activo com vista a implementação da modalidade no seio universitário, ainda não foi rubricado, tendo esta semana, segundo uma fonte próxima das instituições, o prazo para a sua assinatura.

Martins dos Santos