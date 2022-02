OK para Ultramaratona “Travessia do Hemisfério”

1ª,2ª, e agora vem aí a 3ª edição da Ultramaratona Internacional “Travessia do Hemisfério” em São Tomé e Príncipe, com uma extensão de 200km, dividido em seis etapas, lingando distrito de Lobata ao Caué, com passagem por Mé-Zóchi e Cantagalo.

A prova que reúne pela 3ª vez no arquipélago, gente de vários pontos do planeta, contará com cinco corredores nacionais, entre eles, duas meninas, Nelsinsha e Dainira, que prometem dar muita luta as adversárias.

Quanto à organização, segundo um dos organizadores da prova, Tiziano Pisoni, está tudo pronto para o arranque da corrida no domingo (20) na Roça Agostinho Neto e termino na sexta-feira (25) no marco do Equador, Ilhéu das Rolas.

Pisoni fez a constatação após a saída do encontro com o Ministro da Juventude e do Desporto, Vinício Pina, esta quinta-feira, onde expressou toda a gratidão pelo apoio institucional movido pelo Ministério da Juventude e do Desporto.

A “Travessia do Hemisfério”, é um espetacular e emocionante evento, que terá lugar no país entre 18 e 26 do corrente mês.

Os corredores de 16 nações, sendo que 5 deles já estiveram em todas as corridas da GlobalLimits, irão realizar o percurso de 200km em 6 etapas, com visão no pódio.

O percurso será regado do doce fresco de cacau e árvores de café; cascatas refrescantes; e florestas tropicais intocadas. Depois de cada etapa, os corredores descansarão em parques de campismo situados em jardins botânicos, em praias imaculadas e com as comunidades locais.

Para além de desfrutarem do paraíso tropical, antecipa-se uma competição feroz entre os corredores.O santomense, Ineias Dias, 4º classificado da última corrida na categoria masculina, mostra a sua determinação em lutar por um lugar no pódio, juntamente com os estreantes, Duliê Fortes e Daniel.

A GlobalLimits continuará a manter o mais alto padrão de segurança e higiene na corrida, para garantir a segurança e a boa saúde do grupo e das comunidades locais. A corrida conta com o apoio dos corredores de todo o mundo, equipa internacional da GlobalLimits, Governo santomense, Mucumbli Explore, Água Bom Sucesso, Valúdo, CST e Padaria Almar.

“Estamos gratos e esperamos organizar um evento seguro, divertido, aventureiro e emocionante! ”- presidente da Comissão Organizadora.

Martins dos Santos/GlobalLimits