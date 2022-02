Reino Unido vence “batalha” (…) do Hemisfério em STP

Chegou ao fim, após seis dias de grandes disputas, a IIIªedição da Ultramaratona“Travessia do Hemisfério”, com o triunfo do britânico, Nathan Montague, que teve à sua altura dois corredores santomenses, Dulié Fontes e Kenderly Batista, quevalorizaram e tanto a vitória do adversário, que reconheceu o poderio dos corredores locais, numa prova organizada pela Global Limits, e coadjuvada pelaMucumbli Explore São Tomé.

Presente pela IIIª consecutiva no único evento desportivo de caris internacional, realizado nos últimos três anos no país, depois da extinta “Volta do Cacau”, mais de três dezenas de corredores, entres eles quatro santomenses, percorreram durante seis dias, várias aldeias, locais e plantaçõesde cacau, café e baunilha, lindas cachoeiras e praias,antes de chegarem ao marco do equador no Ilhéu das Rolas, no extremo sul da ilha.

Prova, ao contrário dos anteriores, teve uma disputa renhida, entre o corredor do Reino Unido, Nathan Montaguem, e os corredores santomenses, Dulié Fontes (2º classificado) e Kenderly Batista (3º classificado), que não causaram surpresa final, somente por falta de experiência e desconhecimento de algumas trilhas.

Mesmo assim, os mesmos não tiveram dúvidas que fizeram uma prova à altura, e que o britânico foi o justo vencedor.

Todavia, prometem continuar a trabalhar para que no futuro, possam dar esta alegria à população, que segundo os mesmos foi implacável, individualizando na linha de gratidão, algumas figuras como Bruno Freitas, Ligia Santos eTizianoPisoni.

Por seu turno em feminino, onde o país não se fez representar, o grande destaque foi Harri Washington (Reino Unido), que embora por margem mínima, foi a vencedora da prova, atirando a Tanja e Christina Khinast para 2º e 3º lugares do pódio.

Final da Ultramaratona -Ilhéu das Rolas

Em jeito de balanço, o co-organizador, Tiziano Pisoni, não teve dúvidas em dizer à nossa redação que o evento correspondeu à expectativa em todos os aspectos.

“Correu tudo bem, não tivemos nenhum problema, os participantes gostaram do país e do percurso de cada etapa. Também quero enaltecer a prestação dos corredores santomenses que estiveram em grande plano”.

A Ultramaratona “Travessia do Hemisfério” regressa em Fevereiro de 2022, confirmou a organização.

Classificação Masculina:

1º. Nathan Montague/Reino Unido. 19:17:04 horas

2º. Dulié Fortes/São Tomé. 29:59:19 horas

3º. KinderlyBatista/São Tomé. 20:36:00 horas