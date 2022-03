Neves vence, Bombom não desarma e UDESCAI “tomba” em casa

Foi um final de semana recheado de fortes emoções, no que refere ao futebol doméstico em São Tomé e Principe, com os jogos da 8ª jornada da II Divisão e Divisão de Honra.

Na Divisão Secundária, Neves (líder) foi ao campo do rival Folha Fede vencer, por expressivo 3-1, para a frustração da claque adversária, que não tem tido grandes motivos para festejar nas últimas jornadas.

O Inter de Bombom que não quer perder de vista o líder da prova, foi ao terreno de Ribeira Peixe, aplicar a goleada da jornada, 5-1, para alegria dos seus simpatizantes, que vêm acompanhando a equipa por todos os lados, da forma que não se via a tempo.

Já a UDESCAI, que entrou para esta jornada em igualdade pontual com o Inter de Bombom, viu quebrada a sua invencibilidade “doméstica”, a perder por 2-1 ante Amadora.

Já nos outros jogos, Ôque-del-rei venceu Santana, por 1-0; e Cruz Vermelha, por mesma margem, bateu a lanterna vermelha, Porto Alegre.

Com estes resultados, Neves continua na frente, com 17 pts, seguido de Bombom, com 16 pts, e Ôque-del-rei, com 14 pts. Nas contas de despromoção, Amadora soma 9 pts, Santana, 4 pts e Porto Alegre, 2 pts.

Na DIVISÃO DE HONRA, este final de semana o líder, JUBA, marcou passo, a empatar (1-1) na deslocação ao reduto do Andorinha.

Resultados da 8ª jornada da Divisão de Honra

JUBA vs Andorinha (1-1)

Diogo Vaz vs Kê Morabeza (1-0)

Santa Margarida vs Conde (3-1)

Micolo vs Boavista (2-1)

Ototo vs Varzim (3-2)

Martins dos Santos