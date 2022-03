Emoção do Voleibol chega à Escola de Desejada

A emoção e a adrenalina do Voleibol chegaram este final de semana, pela primeira vez, à Escola de Desejada, no centro norte do país, com o Torneio da modalidade, promovido pelo Núcleo dos Professores de Educação Física do referido centro de ensino, em parceria com a Federação do Voleibol de São Tomé e Príncipe (FVSTP), envolvendo mais de duas centenas de alunos.

O Torneio que acontece no quadro do programa curricular de Educação Física, onde neste período é objecto de estudo, a modalidade de Voleibol, contou com a participação dos alunos do 10º, 11º e 12º ano, e assistência dos discentes de todos os níveis que frequentam a supracitada escola (5º – 12º), bem como da população circundante (Desejada, Maianço, Boa Entrada e Água-Telha). A competição que acontece pela primeira no país, foi disputada no sistema de perde sai, entre os alunos dos níveis do ensino acima mencionado.

A organização frisou que o evento foi um “pretexto” para selecionar os melhores em ambos os sexos, que no próximo mês representarão a escola no duelo com o Liceu Mé-Xinhô; e também para proporcionar uma tarde completamente fora do habitual aos alunos afectos a este estabelecimento do ensino, como constactamos durante quatro (4) horas de atividades.

Entre os convidados, o Presidente da Federação de Voleibol, Walker Viana, e Director Técnico da Federação, Francisco Pina, gostaram do que viram, tecendo os rasgados elogios por esta iniciativa estimulante, oferecendo algumas bolas para o incentivo a prática da modalidade na escola,prometendo de igual modo para breve, apetrechar o estabelecimento com redes, postes e pintura do campo.

Martins dos Santos