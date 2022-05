Bombom “engata” no Sul e Neves não faz melhor no Norte com “violência”

Está ao rubro o campeonato da 2ª divisão no arquipélago, com os dois da frente, Bombom e Neves, a perderem pontos este final de semana, em jogos da 12ª jornada, manchado por violência no campo de Neves, levando às autoridades policiais a efectuarem disparos, causando pânico no recinto do jogo.

Tudo poderia ser diferente no topo da prova, se o Bombom, que entrou em ação conhecido o resultado dos seus perseguidores, Neves e Ôque-del-rei, que empataram na véspera a duas bolas, fizesse diferente na deslocação ao reduto do último classificado, Porto Alegre, e não empatara uma bola, deixando tudo na mesma no pódio.

Nos outros desafios, a UDESCAI que vinha de numa série de empates, alcançou este final de semana, uma importantíssima vitória, na deslocação ao terreno de Folha Fede, por 2-0, entrando na luta pela promoção; e Santana entrou de igual modo, na luta, mas pela permanência, a vencer com categoria, a Cruz Vermelha de Almeirim, por 2-1. Por fim, ficou adiado o confronto entre Amadora e Ribeira Peixe, não realizado devido ao fator climatérico.

A 12ª jornada ficou marcada pelos piores motivos, a violência no campo de Neves, causando alguns feridos, acontecimento que mereceu o repúdio de toda a família do futebol santomense.

Resultados da 12ª jornada

FC Neves 2 – 2 Ôque-del-rei

Amadora -Ribeira Peixe(adiado)

Porto Alegre 1 – 1 Bombom

Folha Fede 0 – 2 UDESCAI

Cruz Vermelha 1 – 2 Santana

Classificação

1º – Inter de Bombom (12 jogos/24 pts)

2º -Neves (12 jogos /22 pts)

3º – Ôque-del-rei (12 jogos /19 pts)

4º – UDESCAI (12 jogos /19 pts)

5º – Folha Fede (12 jogos /18 pts)

6º – Cruz Vermelha (12 jogos /16 pts)

7º – Amadora (11 jogos /12 pts)

8º – Ribeira Peixe (11 jogos /11 pts)

9º – Santana FC (12 jogos /11 pts)

10º – Benfica Porto Alegre (12 jogos 9 pts)

Martins dos Santos