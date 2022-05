Monte Café e UDRA empatam e deixam fugir os “Militares”

Cumpriu-se este final de semana mais uma jornada da principal liga de futebol em São Tomé e Príncipe- série São Tomé (16ª), com o líder (Seis de Setembro) a manter-se firme e seguro na liderança da prova, reforçada com o triunfo caseiro ante a União de Correia (3-2) e empate entre os perseguidores, Agrosport de Monte Café e UDRA de Angolares (2-2), partida terminada sobre os disparos da Polícia Nacional, com proposito de conter a violência instalada após o apito final do juiz da partida.

Os Militares de Seis de Setembro com muitas dificuldades conseguiram aumentar a vantagem para os perseguidores, ao bater de forma tangencial a União de Correia, por 3-2, numa partida em que, o líder da prova, viu o seu guarda – redes ser expulso, já na ponta final com vermelho directo.

A mesma hora, os perseguidores, Agrosport de Monte Café e UDRA de Angolares, protagonizavam o embate da jornada, que empatando (2-2), e com o desafio a terminar com o acto de pancadaria. Com a combinação desses dois resultados, o conjunto de Seis de Setembro, foi o que mais sorriu, aumentando para três os pontos, a distância que o separa do segundo classificado e seis para o terceiro.

Ainda para esta jornada, o Sporting de Praia Cruz, no derby de praia, esmagou o Aliança Nacional (1-4), no Estádio Nacional 12 de Julho, deixando a turma de Pantufo, ainda mais longe da luta pelo título.

Caixão Grande que não vence a um bom tempo a esta parte, não conseguiu sair do nulo, na recepção ao lanterna vermelha, Palmar;

Resultados

Caixão Grande 0 – 0 Palmar

6 de Setembro 3 – 2 Correia

Agrosport de Monte Café 2 – 2 UDRA de Angolares

Aliança Nacional 1 – 4 Sporting Clube de Praia Cruz

Trindade FC 2 – 1 V. Riboque

D. Guadalupe 1 – 0 Sporting CST

Classificação

1º – Seis de Setembro (16jogos/35 pontos)

2º – Agrosport de Monte Café (16/32)

3º – UDRA de Angolares (1629)

4º – Trindade (16/26)

5º – Sporting de Praia Cruz (16/24)

6º Riboque (16/23)

7º – Aliança Nacional (16/23)

8º – Caixão Grande (15/19)

9º Guadalupe (16/17)

10º – Sporting de São Tomé (16/15)

11º – Correia (15/14)

12º – Palmar (16/10)

Martins dos Santos