Bombom empata no jogo da morte e regressa ao principal escalão

O Inter de Bombom regressou este final de semana ao Principal Escalão do Futebol Santomense, a empatar (2-2) no jogo da “morte” ante UDESCAI, em duelo da última jornada da II Divisão, que viu o campeão em título, Neves, ser goleado pelo Santana (3-0).

Está concluída a história da divisão secundária do futebol santomense, temporada 2021/2022, com o cumprimento da 18ª e última jornada, onde o Inter de Bombom ascendeu na nesga ao Principal Escalão, empatando no terreno da UDESCAI, que também estava na luta pela subida, em igualdade pontual com o adversário.

A subida de Bombom só foi possível mediante o segundo fator do desempate, golos marcados, onde o Inter tinha vantagem, por ter marcado 29, contra os 23 do adversário, depois de ter caído por terra o primeiro fator, confronto directo, uma vez que nos dois jogos, as equipas empataram a uma bola.

O Inter de Bombom acompanha desta forma o Neves que já tinha assegurado tudo, título e promoção, e na última jornada até deu-se ao luxo de ser goleado (3-0) por Santana.

Feito as contas, subiram à Principal Liga Santomense, Neves e Bombom; e baixaram à Divisão de Honra, Porto Alegre e Ribeira Peixe.

Resultados:

Ribeira Peixe vs Ôque-Del-Rei (não se realizou)

Santana 3 – 0 Neves

UDESCAI 2 – 2 Inter de Bombom

Folha Fede vs Porto Alegre (não se realizou)

Cruz Vermelha 1 – 1 Amadora

Martins dos Santos