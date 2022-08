Operários vence o 5º campeonato nacional

O Operários do Príncipe sagou-se campeão nacional de futebol, ao vencer o Seis de Setembro, por 2-1, no Estádio Nacional 12 de Julho, depois do empate a uma bola no jogo da primeira mão.

Com as bancadas bem compostas, o Estádio Nacional 12 de Julho recebeu o jogo decisivo do campeonato nacional da primeira divisão, com o Operários a suceder ao Agrosport de Monte Café.

Os golos da vitória foram apontados por Agostinho Silva, aos 7 e 26 m’. Já o tentou dos militares foi apontado por Luciano aos 60 m’.

O Presidente da República que esteve na bancada reconheceu a vontade e o espírito das equipas em querer ganhar o jogo, que na sua perspectiva foi muito bem disputado.

Com este título, o Operários chegou ao quinto título nacional, e alcançou o Riboque na segunda posição da lista dos clubes com mais títulos no país, após a independência.

De sublinhar que foram entregues também, ao intervalo, prémios de campeão aos vencedores da segunda divisão, Desportivo de Neves, e divisão de honra, Juba do Diogo Simão; e no final, troféus aos melhores, marcador, jogador, árbitro, treinador e a equipa fair play.

Martins dos Santos