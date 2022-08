STP conquista 1º lugar (…) nas Olimpíadas de Xadrez

A seleção são-tomense de xadrez registou o melhor resultado de sempre nas Olimpíadas, ao obter quatro vitórias e um empate, num total de nove pontos de equipa e 18 pontos de tabuleiro, e ocupou o primeiro lugar do pódio da ZONA 4.3 da FIDE, na 44ª Olimpíadas da modalidade, evento que decorreu em Chennai, na Índia, entre os dias 28 de julho a 10 de agosto.

Dos 186 países presentes no evento, São Tomé e Príncipe ocupou o primeiro lugar do pódio da Zona 4.3 da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e deixou pelo caminho: Camarões, Gabão, Burundi, Guiné Equatorial, Tchad, República do Congo e República Centro Africana, integrantes da zona.

A Federação também conquistou dois títulos de candidato a Mestre FIDE pelos mestres nacionais, Sérgio Pereira e Fábio Costa Alegre.

A seleção nacional, que por causa do visto, viu a participação ameaçada, foi composta pelo Tomé Espirito Santo, Delegado e Chefe da delegação; Herman Sharma, Capitão da equipa e Treinador o Indiano Mestre Internacional; e os jogadores Waldyr Espirito Santo, Osvaldo Lima, Fábio Costa Alegre e Sérgio Pereira.

“A Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe congratula-se com estes resultados e aproveita para agradecer os atletas e todos os membros desta Federação pelo bom trabalho que vem prestando ao Xadrez sob a presidência do seu atual presidente Tomé Espírito Santo”, lê-se no sítio oficial da Federação.

Martins dos Santos/Fexa-Stp