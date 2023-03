Xadrez: Waldyr Espírito Santo vence taça de STP

Waldyr Espírito Santo sagou-se bicampeão da taça de São Tomé e Príncipe em Xadrez, ao bater na final o jovem Anderson Monteiro, por 1-0. O jogo teve lugar no sábado, na Casa da Cultura, na capital são-tomense.

Depois de longa caminhada, o segundo melhor xadrezista da atualidade em São Tomé e Príncipe, segundo o ranking da modalidade, Waldyr Espírito Santo, conseguiu revalidar o título da prova rainha, ao vencer na final, a grande promessa do xadrez nacional, Anderson Monteiro, por 1-0.

O jogo que teve casa cheia, confirmou o favoritismo do Waldyr, que não deu mínima hipótese ao Anderson, que tentou surpreender o adversário, no primeiro ataque, com a defesa italiana, que segundo os críticos da modalidade, não é o seu forte, fato que desde cedo colou-o em desvantagem, que foi aproveitado pelo Waldyr para galvanizar rumo ao título.

No final, Espírito Santo não escondeu a satisfação pela revalidação do título, mas reconheceu que não foi fácil o triunfo, porque teve pela frente um grande oponente. Por sua vez, o vice-campeão, também mostrou-se exultante com a participação na competição, embora almejava o título, todavia promete mais trabalho para a próxima época.

A competição que contou com a presença do Presidente da República, Carlos Vila Nova, e a Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que enalteceram a importância da modalidade no contexto social e desportivo do país, marcou o fim da época 2022/23, para alegria do presidente da federação da modalidade, Tomé Santos, que considerou de excelente a época desportiva, que marcou os 20 anos da modalidade no arquipélago.

“Fazemos um balanço muito excelente da época que acaba de terminar. Conseguimos cumprir todo o programa, inclusive a participação no campeonato africano de xadrez, onde conseguimos a medalha de ouro e o título de Mestre Internacional (MI), que é o segundo maior título outorgado pela Federação Internacional”.

De sublinhar que a final da Taça de São Tomé e Príncipe teve lugar no sábado, na casa da cultura, na capital são-tomense.

Martins dos Santos