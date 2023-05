STP sagra-se bicampeão africano(…) em xadrez

O Mestre nacional e o campeão em título, Sergio Pereira, voltou a elevar o bom nome do xadrez são-tomense, ao sagrar-se bicampeão africano da Zona 4.3.

Sergio terminou a prova invicto com 8,5 em 9 pontos possíveis.

Com um xadrez poderoso e impressionante, Pereira enfrentou e venceu os melhores jogadores da região, mostrando ao mundo que São Tomé e Príncipe tem talentos excepcionais na modalidade.

“A vitória de São Tomé e Príncipe é motivo de grande orgulho e inspiração para todos os jogadores de xadrez do país. Parabéns, Sergio Pereira, por esta conquista histórica! ”, escreveu o presidente da federação são-tomense da modalidade, Tomé Santos, no sítio oficial da organização no facebook.

A revalidação do título aconteceu em Libreville, Gabão, entre 24 – 30 de abril, numa competição onde estiveram presentes xadrezistas de São Tomé e Príncipe (Sergio Pereira), Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial e Gabão.

Martins dos Santos/FEXA-STP