Sergio Pereira defende título da Zona 4.3 em Gabão

O Mestre Nacional de Xadrez, Sergio Pereira, vai defender o título de Campeão Africano da Zona 4.3, conquistado na Guiné Equatorial. O torneio será realizado em Libreville – Gabão, de 24 a 30 de abril.

O xadrezista são-tomense, Sérgio Pereira, está de volta para defender o título conquistado e mostrar suas habilidades contra jogadores de sete países africanos (Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial e Gabão).

O presidente da Federação da modalidade na sitio oficial da federação desejou sorte e sucesso ao Pereira.

“Desejamos a Sérgio todo o sucesso e boa sorte durante o torneio, e esperamos ver São Tomé e Príncipe novamente no topo do pódio”.

De sublinhar que o Sergio Pereira foi distinguido este ano, como o atleta do ano, na Gala de 12 de março Desportivo.

Martins dos Santos

Agradecemos ao Comité Olímpico Nacional de São Tomé e Príncipe – COSTP e ao seu Presidente, Senhor João Costa Alegre, por apoiar a participação do país no torneio e contribuir para o desenvolvimento do Desporto em São Tomé e Príncipe.

