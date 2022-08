STP conta com nova infraestrutura desportiva

47 anos depois da independência nacional, o país passou a dispor na quinta-feira, da primeira infraestrutura desportiva para modalidades de combate, que vem lutando pela conquista de um espaço, para a realização das atividades, deslocando de um lado para outro.

A instalação construída pelo Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, com o apoio do Comité Olímpico Santomense, também será a nova casa do Centro de Medicina Desportiva, para alegria dos seus técnicos, revelou Maria Tomé Vera Cruz.

“É com muita alegria que recebemos este centro. Depois de muita luta e sofrimento hoje temos um novo espaço, com as mínimas condições para atender os atletas e a população em geral”.

Também regozijaram com a nova infraestrutura, Wilson Quaresma e Eloy Boa Morte, presidentes das federações de Karaté e Taekwondo, respetivamente.

“Agradecemos aos intervenientes na construção deste pavilhão, que acaba por ser um estímulo para os atletas e também para nós. Ainda falta algumas coisas, mas agradecemos a todos, prometendo a boa conservação do mesmo”.

Com uma implantação de 162 metros quadrados de área de treino e 81 metros quadrados de área para avaliação física dos atletas de diversas modalidades, o edifício resulta de uma promessa feita pelo Vinício Pina, Ministro da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, no âmbito da reabilitação do Palácio da Juventude e Desporto.

“A inauguração deste pavilhão tem um grande simbolismo para o Governo, porque foi o desafio assumido pelo executivo. Embora as adversidades, conseguimos concluir a obra e colocar a vossa disposição essa infraestrutura”.

O João Costa Alegre, Presidente do COSTP, afirmou que a construção do pavilhão, primeiro em 47 anos da independência, abre portas para grandes sonhos.

O pavilhão desportivo, localizado na Quinta de Santo António, que estará dotado de área de treino, arrecadação, WC, arrumos e equipamentos desportivos para avaliação física dos atletas e da população em geral, foi implantada pela empresa CHBC Lida.

Martins dos Santos