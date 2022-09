Desporto universitário regressa com futsal

Depois de um longo período de travessia do deserto, em função das restrições impostas pela COVID-19, a Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe (FDU-STP), retoma com as atividades desportivas universitárias. O campo de jogos do Parque Popular, na capital são-tomense, acolheu o sorteio do Campeonato Universitário 2022.

A prova arranca no próximo sábado, e contará com cinco centros académicos: Universidade Lusíadas de São Tomé e Príncipe (ULSTP), Instituto Superior de Ciências da Saúde Vítor Sá Machado (ISCSVM), Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) e o Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática (IUCAI).

Para o arranque, foi escolhido o futsal, onde durante duas semanas a família universitária estará com todas atenções no campeonato da modalidade. Segundo o sorteio realizado no pretérito sábado, no recinto de jogos do Parque Popular, a primeira jornada terá dois jogos de cortar a respiração, ULSTP vs ISCSVM e ISEC vs FCT.

O IUCAI, segundo o sorteio, ficará de fora da primeira jornada. No sistema de pontos corridos, a prova terá o epicentro no Parque Popular, com entrada livre.

Yuri Baia, presidente da Federação do Desporto Universitário, acredita que com este campeonato, estarão criadas as condições para a retoma do intercâmbio desportivo entre os jovens universitários de São Tomé e Príncipe.

Martins dos Santos