FSF recicla árbitros e observadores de futebol

A Federação Santomense de Futebol, FSF, leva a cabo, com início esta segunda-feira,17, cursos de reciclagem de árbitros e observadores de futebol 11. Os cursos serão ministrados pelos técnicos da FIFA, indica o comunicado do organismo enviado ao Téla Nón.

De acordo ao documento, assinado pelo Secretário-Geral da Federação Santomense de Futebol, Arlindo Carneiro, os cursos serão realizados em semanas distintas.

Nesta semana (17 a 21), será realizado curso de observadores (assessores) de futebol 11, que vai decorrer na sala de reuniões da federação, na capital são-tomense.

Quanto à arbitragem, a nota federativa explica que curso dos árbitros de elite (teste FIFA) vai decorrer de 24 a 28 do mês corrente, com aulas teóricas na sala de reuniões do organismo desportivo e as práticas no Estádio Nacional 12 de Julho. De sublinhar que estes cursos são apenas para os agentes em atividades.

Martins dos Santos