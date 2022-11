Taekwondo – STP está “fora” do México

São Tomé e Príncipe disse adeus ao Mundial de Taekwondo a decorrer no México, com a derrota do Roberto Luciano Zink, por 2-0, ante o campeão Belga.

Na sua primeira aparição no maior palco da modalidade “Campeonato do Mundo”, o jovem são-tomense que caiu aos pés do belga na primeira ronda, mas de cabeça erguida, viu a sua participação de uma forma muito positiva, e prometeu mais trabalho para o futuro.

“Eu agradeço a todos que apoiaram e tiveram ligados nessa luta, foi muito importante para mim participar nesse campeonato do mundo, perdi um combate, mas a luta continua”.

Em reação a participação são-tomense, Eloy Boa Morte, presidente da Federação santomense da modalidade, frisou que “estamos todos orgulhosos da participação do nosso campeão. Ele esteve muito bem. Olhando pelo tempo que teve para preparar a competição e o nível do seu adversário, devemos todos ficar orgulhosos do Zink”.

Eloy Boa Morte não tem dúvidas que estamos perante um atleta com grande futuro pela frente na modalidade.

“Ele tem tudo para ser um dos grandes do continente africano e um dos melhores do mundo. O facto de estar a residir agora na Bélgica, vai lhe ajudar bastante. Estamos confiantes”.

O campeonato do mundo de Taekwondo teve o seu início, no dia 16, e decorre até o dia 26 do mês em curso no México.

Martins dos Santos