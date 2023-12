STP falha “Paris2024” em Canoagem

A canoagem são-tomense estará fora dos próximos Jogos Olímpicos, a realizar em Paris- França 2024, ao falhar a qualificação no Campeonato Africano de Canoagem, realizado em Abuja-Nigéria.

Longe da performance das ultimas edições, o país perdeu a oportunidade de marcar presença pela terceira vez consecutiva, no maior evento desportivo do mundo, por mérito próprio, depois do feito em 2016 (Rio) e 2020 (Tóquio).

O melhor que os canoístas são-tomenses conseguiram na Nigéria, onde o obejtivo era de repetir a proeza das edições anteriores, foi o último lugar do podio, por Admilson Sousa, em C1

1000m.

Os destaques da competição foram Angola,Tunísia, Nigéria, Marrocos, Egito e África do Sul que conseguiram a qualificação para o Paris2024.

Martins dos Santos