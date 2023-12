O governo de São Tomé e Príncipe está a preparar um plano estratégico para o desporto nacional

Preocupado com o estado em que se encontra o desporto em São Tomé e Príncipe, o governo está a elaborar um documento orientador para mudar o rumo do desporto nas ilhas.

«É o plano estratégico do desporto nacional. Nós já temos isso em carteira e acreditamos que no início de 2024 começaremos a fazer esse trabalho porque precisamos perceber o que é que o país quer, até onde o país pode chegar com o desporto. Temos que saber quais são as modalidades que queremos promover, quais os palcos que queremos atingir» – disse Eurídice Medeiros, ministra da Juventude e Desporto.

O anúncio da ministra da juventude e desporto foi feito no fecho do campeonato nacional de taekwondo onde Kelve Soares e Bibiana Pinheiro foram distinguidos como os melhores do ano na modalidade.

“Taekwondo foi uma modalidade que mudou a minha vida e com ela pretendo chegar ao mais alto nível possível” – disse Bibiana Pinheiro.

Por seu turno, Kelve Soares destacou que «recentemente, participei numa competição internacional e vim com o espírito de dedicar mais para que, da próxima vez, tenha o melhor resultado. Conseguir uma medalha internacional é até onde eu quero chegar».

O título de melhor treinador foi atribuído a Wilson Leal.

«Dedico este prémio aos meus alunos. Tenho como sonho levar um ou dois atletas ao pódio, quer seja da África Central ou, porque não, do mundo».

O presidente da federação destaca o taekwondo como modalidade de futuro em S.Tomé e Príncipe. Eloy Boa Morte vai mais longe e diz que é preciso apostar no desporto como meio para ajudar a combater alguns males que enfermam o país.

«O desporto contribui para tirar os jovens das ruas, das drogas. O Taekwondo, em particular, está a fazer o seu papel. Estamos em várias escolas, temos orientado muitos alunos, muitas mães nos procuram como uma solução para os seus filhos. É um trabalho agradável porque estamos a ser procurados como segundo médico» – sublinhou Eloy Boa Morte.

O Taekwondo começou a ser praticado em São Tomé e Príncipe em 2002. De lá para cá já deu alegrias aos santomenses com a conquista de várias medalhas em competições internacionais.

José Bouças