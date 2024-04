Federação santomense de natação lança o projeto “PEMA”

A palmeira é uma planta de muita utilidade em S. Tomé e Príncipe. Na bíblia simboliza a vitória, a justiça, a fecundidade e o triunfo. Palmeira em português, PEMA no crioulo Forro de S. Tomé e Príncipe. É dela a inspiração para a denominação do projeto lançado pela federação santomense de natação.

“Através do PEMA vamos criar alicerces para que a natação, nos próximos anos, possa ser um desporto de projeção ao nível nacional” – disse Angélico Santos, presidente da federação.

O projeto é sustentado por uma estratégia virada para a obtenção de resultados. Para ultrapassar a falta de apoios internos, a federação procura mobilizar recursos junto da federação internacional de natação, a pensar na participação de S. Tomé e Príncipe em competições internacionais, ainda este ano.

“A participação no campeonato africano de natação que terá lugar em Luanda-Angola de 30 de Abril corrente a 5 de Maio próximo em que pretendemos participar com seis elementos, entre atletas e dirigentes e em Agosto teremos a participação no campeonato do mundo” – sublinhou Angélico Santos.

Os atletas selecionados treinam em águas abertas e só nas vésperas das provas serão submetidos a estágios internacionais uma vez que S. Tomé e Príncipe não dispõe de piscina para a prática de natação.

José Bouças