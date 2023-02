Atletas são-tomenses dominam “pódio” da Ultramaratona

Foi com letras douradas que os jovens atletas são-tomenses escreveram os respetivos nomes na IV Edição da Ultramatona – A Travessia do Hemisfério (um desafio de 6 dias e 200 km de norte a sul da ilha de São Tomé), ao ocuparem os três lugares do pódio.

Depois de três tentativas (1ª, 2ª e 3ª edições), a quarta foi de vez, São Tomé e Príncipe conseguiu colocar pela primeira vez, três atletas no pódio da Ultramatona – A Travessia do Hemisfério, um desafio que durante seis dias, levou os corredores nacionais e internacionais a percorrerem a ilha de São Tomé, de norte a sul, num total de 200 km.

O jovem são-tomense, Kinderley Batista, foi senhor e dono da prova, fato que o fez, o novo vencedor da Ultramatona- A Travessia do Hemisfério, atirando para os últimos lugares do pódio (2ª e 3ª posições), Jusuel Alzira e Ineias Diaz, respetivamente.

Por seu turno, no feminino, a proeza foi da portuguesa Filipa Castela, ao passo que, a segunda posição foi entregue à corredora Teresa Lam de Hong Kong, e terceiro posto à Maaike Ortibus da Bélgica.

Em reação à vitória dos corredores nacionais, a Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, felicitou todos os atletas são-tomenses e enalteceu a determinação dos mesmos, em uma mensagem no sitio oficial do ministério da Juventude e Desporto.

“Foi com satisfação que a equipa do Ministério da Juventude e Desporto acolheu esta notícia. Felicito a todos os atletas nacionais que conseguiram o pódio e os que não conseguiram, destacando de igual modo a audácia, a vontade e a determinação de todos”.

A prova que foi organizada pela Global Limits e Mucumbli Explore, decorreu de 19 a 24 do mês corrente.

Classificação dos três primeiros

Masculino

1. Kinderly Batista/Sao Tomé 19:08:25hrs

2. Jusuel Alzira/Sao Tomé 20:02:01hrs

3. Ineias Diaz/Sao Tomé 25:24:04hrs

Feminino

1. Filipa Castela/Portugal 22:08:58hrs

2. Teresa Lam/Hongkong 26:29:38hrs

3. Maaike Ortibus/Belgium 28:34:15hrs

Martins dos Santos/Global Limits