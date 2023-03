Centro Olympafrica apresenta programa O!YES

Centro Olympafrica de Folha Fede apresentou no auditório da Câmara Distrital de Mé-Zóchi, o programa O!YES, que vem substituir o Futebol Net.

Composto por três modalidades, futebol, basquetebol e atletismo, o novo programa: Olympafrica! Educação e Empoderamento dos Jovens através do Desporto – “O!YES”, visa promover o desenvolvimento social das meninas e meninos de 10-15 anos.

A cerimónia de apresentação, que teve lugar no auditório da autarquia local, foi presidida pela Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que não escondeu a satisfação, pelo fato do Centro Olympafrica ter escolhido a Trindade para a apresentação do programa.

“Estou muito satisfeita com esta atividade que está a acontecer na minha terra natal, onde saiu vários campeões. Vejo aqui várias meninas e meninos com potencial, e por isso estou confiante que, com trabalho, daqui sairá vários campeões”.

Semedo Medeiros não tem dúvidas que o projecto jogará um papel preponderante no desenvolvimento social e desportivo desta faixa etária, por isso acredita que “O!YES vem abrir portas ao público-alvo do projeto, para mostra o respetivo valor no desporto, ou seja, estamos perante uma grande oportunidade para os integrantes do projeto “, enfatizou a titular da pasta da Juventude e Desporto.

Por sua vez, a Diretora do Centro Olympafrica de Folha Fede, Ylca Cravid, antes de apresentação do programa, prometeu em tudo fazer para a afirmação do projeto, e com ajuda de todos, levar o mesmo à diferentes pontos do segundo distrito mais populoso do arquipélago.

Paralelamente à apresentação, decorreu na cidade da Trindade a exposição fotográfica, atividades do teqball e aula de aeróbica, orientada pelo personal trainer, Jaylson Carvalho.

Martins dos Santos