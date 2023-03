Xadrez e Futebol dominam noite do “Desporto Nacional

Com duas distinções cada, as modalidades de xadrez e futebol dominaram a noite comemorativa do 46º aniversário da institucionalização do Desporto Nacional, numa gala que decorreu no Anfiteatro do Palácio dos Congressos, na capital são-tomense.

A familia desportiva são-tomense comemorou com “pompa e circunstância” o 46.º aniversário da institucionalização do Desporto Nacional, onde foram conhecidos os melhores do ano, distinções que têm por objetivo homenagear o desempenho desportivo de atletas, dirigentes, treinadores, árbitros, modalidades e jornalistas desportivos que se tenham destacado ao longo do ano [12/03/2022 – 12/03/2023].

A cerimónia que iniciou às 17h00, com a entoação do hino nacional [ao som do berimbau do grupo de capoeira], e o registo de um minuto de silêncio em memória dos fazedores do desporto já falecidos, ficou marcada por diversos momentos que arrancaram aplausos do público presente.

Antes do primeiro grande momento da noite apresentação do video promocional “Construindo um país de Campeões”, [disponível na página oficial do Ministério da Juventude e Desporto no facebook], os convidados acolheram com muito jubilo o discurso da Ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, que mostrou-se bastante optimista quanto ao futuro do desporto no arquipélago.

“Acredito que com o envolvimento e a participação de todas e todos, poderemos dar início a uma nova caminhada, que certamente levará STP à glória. Levar STP à glória, é ver o hastear da nossa bandeira e escutar o hino nacional nos grandes palcos regionais e internacionais do desporto e sentirmos o orgulho de sermos santomenses e de fazermos parte desta pequena grande nação”.

Eurídice Semedo Medeiros apelou a colaboração para a construção de um país de campeões, que está ao nosso alcance.

“Nesta senda, apelo uma vez mais a união e a colaboração de toda a família do desporto e de toda a nação santomense na materialização destes objetivos, pois a construção de um país de campeões está efetivamente ao alcance das nossas ações”.

“Nesta perspectiva, lanço aqui um desafio a cada instituição, empresa, entidade ou organismos que se relacionam com o nosso país a apadrinharem pelo menos uma modalidade desportiva, ou um ou mais atletas, um programa ou qualquer outra iniciativa ao nível do desporto com as quais mais se identificam”, desafiou a titular da pasta da Juventude e Desporto, que aproveitou para encorajar a participação feminina nas diferentes modalidades, pois as raparigas e mulheres também contam , concluiu a dirigente.

A noite de muita animação e emoção para os galardoados foi animada pelo grupo de dança Legi Téla e os cantores Mc Karbos e a Vanessa Faray.

O programa também foi preenchido com a demonstração do desporto de combate [taekwondo, karaté, judo e capoeira], ténis de mesa e ginastica, que foram intercalados com a distinção dos melhores e a homenagem as federações e associações desportivas, empresas, órgãos de comunicação social e embaixadas.

No que refere aos galardoados o destaque foi para as modalidades de Xadrez[modalidade e atleta masculino do ano] e de Futebol[treinador e árbitro do ano], com duas distinções, respectivamente.

EIS OS 12 GALARDOADOS:

Atleta Feminino do ano: Gorete Semedo (Atletismo)

Atleta Masculino do Ano: Sergio Pereira (Xadrez)

Árbitro do ano: Abelmiro Reis (Futebol)

Treinador do ano: Denylson Cunha (Futebol)

Atleta Revelação do ano: Roberto Zink (Taekwondo)

Atleta Paraolímpico do ano: Osvaldo Fernandes (Desporto adaptado)

Gestor do ano: Vlademir Viegas (Responsável das infraestruturas desportivas na Região Autónoma do Príncipe)

Dirigente do ano: João Costa Alegre (Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe)

Modalidade desportiva do ano: Xadrez

Jornalista Desportivo do ano: Gil Vaz

Estimulo do Exemplo: Aurélio Leite (Voleibol)

Homenagem Póstuma: Aida Quaresma (Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe).

O evento que teve lugar na noite de12 de março, no Palácio dos Congressos, contou com a presença da Presidente da Assembleia Nacional, dos Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, da Ministra da Justiça, Administração Pública e Diretos Humanos [em representação do Primeiro – Ministro], do vice – Procurador, do Embaixador de Portugal e de outras individualidades.

Martins dos Santos