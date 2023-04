Judoca Magney Godinho representou STP no Open de Luanda

Foi a primeira participação do judoca são-tomense numa competição internacional.

Na categoria dos 73 kilos, o atleta de São Tomé e Príncipe foi eliminado na primeira ronda pelo congolês Kasota Gedeon. O judoca da República Democrática do Congo, pôs em evidência experiência nas competições internacionais.

«A participação de Magney Godinho foi uma oportunidade valiosa para adquirir experiência e conhecimentos na modalidade», afirmou André Rosa, líder do JUDO GLOBAL, organização desportiva com sede na cidade de Santo António na ilha do Príncipe.

Numa nota enviada ao Téla Nón, o JUDO GLOBAL diz que se tornou recentemente membro da Federação Internacional do JUDO. «Permitindo a participação de atletas do país em competições internacionais e uma maior visibilidade da modalidade no país».

Depois da participação no Open de Luanda-Angola, Magney Godinho continuará na capital angolana até o dia 14 de abril, para participar num estágio internacional e aprimorar suas habilidades na modalidade.

Abel Veiga