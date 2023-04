AAFSTP homenageia três antigos árbitros

A Associação dos Árbitros de Futebol de São Tomé e Príncipe, AAFSTP, homenageou três antigos árbitros, que terminaram carreira na última temporada, Clara Vila Nova e Esterline Género, árbitros centrais, e Edgar Semedo, assistente.

Os três árbitros receberam uma insígnia em homenagem aos anos em que estiveram ao serviço da arbitragem são-tomense, tanto na esfera nacional como internacional.

Eles receberam as insígnias das mãos do presidente da AAFSTP, Adelcio Costa, que viu a iniciativa como a forma de reconhecer o esforço e a contribuição dos mesmos para o engrandecimento da arbitragem são-tomense, que tem no Abelmiro Reis, o expoente máximo, ao tornar no primeiro árbitro são-tomense a participar numa fase final do CHAN.

“Temos que reconhecer as pessoas que deram a sua vida à classe de arbitragem e esperar também que este gesto possa servir de estimulo para os que ficaram. Espero poder continuar a contar com apoio dos três”, concluiu Adelcio Costa.

O gesto foi acarinhado pelos homenageados, que em declaração ao Téla Nón frisaram que “não estávamos à espera deste reconhecimento, porque este ato nunca foi uma cultura na nossa classe, mas hoje, abrimos um novo capítulo. Estamos muito mais muito felizes com esta homenagem”.

Quanto ao anseio do presidente da classe, os mesmos foram peremptórios em dizer que “vamos continuar a dar a nossa contribuição à arbitragem. Terminamos uma etapa e abrimos a outra”.

De sublinhar que, o Esterline Género termina a sua atividade internacional apenas em dezembro do corrente ano.

Martins dos Santos