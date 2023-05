MJD entrega troféus aos vencedores do Torneio de Ténis sub-14

A ministra da Juventude e Desporto (MJD), Eurídice Semedo Medeiros, teve a honra de entregar os troféus aos vencedores do Torneio Regional de Ténis sub-14, realizado em Angola, no quadro da primeira visita oficial ao estrangeiro.

No âmbito da visita às terras angolanas, a ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, juntamente com os diretores Geral do Desporto, Jorzita de Sousa, e do Instituto da Juventude, Calisto Nascimento, assistiram no domingo, a final do Torneio Regional de Ténis sub-14.

A dirigente são-tomense foi convidada pela organização para entregar os troféus aos vencedores da prova, que foi disputada em ambos os sexos.

No final do certame, a equipa do Ministério da Juventude e Desporto, por convite das entidades angolanas, teve o privilégio de conhecer os compartimentos do complexo que sediou o torneio.

Participaram no torneio, tenistas de Angola, Zimbábue, Nigéria e Moçambique.

Martins dos Santos