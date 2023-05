COA homenageia ministra da Juventude e Desporto

A ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, na primeira visita oficial às terras angolanas, foi homenageada pelo Comité Olímpico de Angola (COA), no âmbito da III Conferência Nacional da Associação Angolana da Mulher e Desporto (AMUD).

A ministra da Juventude e Desporto, Eurídice Semedo Medeiros, foi homenageada, juntamente com a Ministra da Juventude e Desportos de Angola, Palmira Barbosa, e a presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde, Filomena Fortes, pelo trabalho que estas três dirigentes vêm realizando em prol dos seus respetivos países, servindo de igual modo, como inspiradoras para o empoderamento da mulher no desporto.

Em declarações ao Téla Nón, Eurídice Semedo Medeiros, mostrou-se bastante feliz com o gesto, referindo que o reconhecimento é extensivo a todas as mulheres dirigentes e desportistas.

O ato aconteceu no sábado, na III Conferência Nacional da Associação Angolana da Mulher e Desporto, que segundo a titular da pasta da Juventude e Desporto são-tomense, permitiu ganhar conhecimentos acerca das barreiras que as mulheres enfrentam no Desporto, ao nível dos três países.

Martins dos Santos/MJD