STP marca presença inédita no congresso da IJF

São Tomé e Príncipe (representado pela Associação Judo Global de STP) esteve presente pela primeira vez, no Congresso Ordinário da Federação Internacional de Judo (IJF), que decorreu em Doha-Qatar.

A delegação são-tomense, liderada pelo presidente da Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe, André Rosa, e pelo secretário-geral, Litoney Matos, teve a oportunidade de estabelecer laços com parceiros internacionais e fortalecer as suas relações com a IJF, com o propósito de desenvolver a modalidade no arquipélago.

Durante o congresso, os dirigentes são-tomenses ofereceram uma placa de agradecimento à Federação Internacional de Judo, na pessoa do seu presidente, Marius Vizer, como forma de expressar a sua gratidão pela oportunidade de participarem no evento e pela recepção calorosa que tiveram por parte da comunidade internacional de Judo.

O evento teve lugar no dia 4 do mês corrente.

Martins dos Santos/Judo Global