JUDO atrai juventude de São Tomé e do Príncipe

77 jovens de diferentes faixas etárias participaram no Torneio Judo Global Páscoa 2024. A competição organizada pela Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe pretende promover a prática do judo no país.

33 jovens do núcleo da ilha do Príncipe, 31 da ilha de São Tomé, e 13 da escola portuguesa participaram em sessões de combate. «Foi uma demonstração de habilidade, determinação e respeito mútuo», referiu André Mota, Presidente da Associação do Judo Global de São Tomé e Príncipe.

59 rapazes e 18 raparigas demonstraram no tapete a força e os valores do judo, nomeadamente responsabilidade, amizade, coragem e autocontrolo. «Este evento não apenas fortaleceu os laços dentro da família do Judo, mas também inspirou uma nova geração de atletas a alcançar as alturas do sucesso desportivo», frisou o Presidente da Associação do Judo Global.

A federação internacional do Judo, o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, e o ministério da juventude e desporto são colaboradores da Associação do Judo Global na realização do torneio.

Veja o resultado da competição :

Abel Veiga