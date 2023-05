Associação Judo Global e a Federação Angolana de Judo assinaram acordo de colaboração

A Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe e a Federação Angolana de Judo assinam memorando de colaboração durante o Congresso Ordinário e Campeonato do Mundo de Judo em Doha, Catar

Doha, Catar – No dia 9 de maio de 2023, o Presidente da Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe, André Rosa, e o Vice-Presidente da Federação Angolana de Judo, Josemar Frederico, assinaram um memorando de colaboração bilateral durante o Congresso Ordinário e Campeonato do Mundo de Judo organizados pela Federação Internacional de Judo.

O memorando tem como objetivo fortalecer as relações entre as duas organizações, promover o intercâmbio de atletas, técnicos e árbitros, realizar treinos conjuntos, apoiar a realização de competições nacionais e internacionais de judo, e compartilhar informações sobre a gestão e desenvolvimento do judo em São Tomé e Príncipe e Angola.

O Presidente da Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe, André Rosa, destacou a importância da colaboração bilateral para o desenvolvimento do judo em ambos os países. “Estamos muito felizes em estabelecer esta parceria com a Federação Angolana de Judo. Acreditamos que esta colaboração será benéfica para o judo em São Tomé e Príncipe e Angola, e estamos ansiosos para trabalhar juntos para alcançar os nossos objetivos comuns.”

O Vice-Presidente da Federação Angolana de Judo, Josemar Frederico, também expressou sua satisfação com a assinatura do memorando. “Esta colaboração é uma oportunidade para fortalecer os nossos laços com a Associação Judo Global de São Tomé e Príncipe e para melhorar o nível do judo nos nossos países. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e alcançar grandes resultados”.

A assinatura do memorando ocorreu durante o Congresso Ordinário e Campeonato do Mundo de Judo, que reúne os principais líderes e atletas do judo de todo o mundo. O evento é organizado pela Federação Internacional de Judo e tem como objetivo promover o desporto e fortalecer as relações entre as federações nacionais.

Esta colaboração bilateral representa um passo importante para o desenvolvimento do judo em São Tomé e Príncipe e Angola e reforça o compromisso das duas organizações em trabalhar juntas para alcançar seus objetivos comuns.

FONTE – Judo Global