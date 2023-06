Último indomável cai aos pés do “histórico” e os “galáticos” já estão no pódio

O histórico Sporting de Praia Cruz, que tinha amealhado à entrada para esta jornada, apenas um ponto, protagonizou a maior surpresa da sexta jornada, ao interromper a caminhada indomável do Aliança Nacional de Pantufo, com a vitória por 1-0, na jornada em que os “galáticos” do Inter de Bombom ascenderam ao pódio, com o triunfo no derbi de Mé- Zóchi, ante Trindade, por mesmo resultado.

Vai ao rubro o principal campeonato de futebol em São Tomé e Príncipe- série São Tomé, com os cinco primeiros, separados por apenas dois pontos.

Nesta jornada, a sexta, o líder, Aliança Nacional averbou a primeira derrota na prova, ao perder na deslocação ao terreno do histórico Sporting de Praia Cruz, por 1-0.

Com este deslize, Aliança viu aproximar o Agrosport de Monte Café, que empatou com o Vitória do Riboque a uma bola.

O Inter de Bombom, que só sabe ganhar com a chegada do Aureliano Semedo, no jogo mais esperado da jornada, venceu o rival Trindade FC, por 1-0, com o tento a ser apontado por Kilson, para lá dos 90’.

O aflito Sporting de São Tomé continua sem vencer, e este fim de semana voltou a tropeçar, agora diante do Caixão Grande (1-4).

Os militares do Seis de Setembro regressaram às vitórias, na recepção ao conjunto da UDRA de Angolares, por 3-1.

Por fim, o Desportivo de Neves voltou a somar mais três pontos, agora diante do Palmar(0-1).

RESULTADOS DA 6ªJORNADA:

Seis de Setembro (3 – 1 ) UDRA de Angolares;

Inter de Bombom (1-0) Trindade FC;

Palmar (0 – 1) Desportivo de Neves;

Sporting de São Tomé(1 – 4 )Caixão Grande;

Vitória do Riboque (1 – 1 )Agrosport de Monte Café;

Sporting Praia Cruz (1 – O ) Aliança Nacional.

CLASSIFICAÇÃO:

1°-Aliança Nacional (13 pontos)

2° – Agrosport de Monte Café(13 pts)

3° – Inter de Bombom (12 pts)

4° – UDRA de Angolares(12 pts)

5° – Seis de Setembro (11 pts)

6° – Trindade FC (11 pts)

7º- Caixão Grande (10 pts)

8° – Vitória do Riboque (9 pts)

g°- Desportivo de Neves (6 pts)

10° – Sporting Praia Cruz (4 pts)

11 -Palmar (1 pt)

12° – Sporting de São Tomé ( 0 pt)

Martins dos Santos