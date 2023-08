Pressão alta no CRF

Os dois da frente (Operários e Porto Real) não facilitam e mantêm pressão alta no Campeonato Regional de Futebol (CRF), com vitórias folgadas, no cumprimento da 15ª jornada.

A turma de Operários, que à partida tinha o adversário mais forte (Sundy), em detrimento do rival, venceu por margem folgada, 3-0.

Em resposta a vitória dos encarnados do Príncipe, o conjunto da Porto Real, na receção ao combinado da UDAPB, não facilitou e goleou por 5-1, e manteve a pressão ao líder, deixando ao rubro a luta pelo título Regional.

No terceiro jogo da jornada,os Leões do Príncipe venceram, por margem mínima (1-0), o Primeiro de Maio, que é cada vez mais último.

RESULTADOS DA 15ªJORNADA

Sporting do Príncipe 1 – 0 Primeiro de Maio

Porto Real 5 – 1 UDAPB

Operários 3 – 0 Sundy

CLASSIFICAÇÃO

1° – Operários 15 jogos/37 pontos

2° – Porto Real 15/36

3° – Sundy 15/21

4° – Sporting do Príncipe 15/ 16

5° – UDAPB 15/11

6° – Primeiro de Maio 15/7

Martins dos Santos/ Foto: Lance