STP presente na 13ª edição dos jogos africanos 

Atletismo, Taekwondo, Judo e Xadrez são as modalidades com que São Tomé e Príncipe participa na 13ª edição dos jogos africanos que se realizam em Acra, capital do Gana, entre os dias 8 e 23.

Duas grandes ambições alimentam a participação do país na presente adição dos jogos africanos.

«Nós temos atletas que vão defender o título de campeão africano de xadrez que é o Sérgio Pereira e também temos, em atletismo, dois atletas que vão para se qualificar para os jogos olímpicos de Paris, este ano» – destacou Adinex da Costa, chefe da missão santomense aos jogos africanos.

De malas feitas os atletas foram recebidos pela ministra da juventude e desporto.

«A mensagem que nós passamos aos atletas é uma mensagem de boa sorte, de confiança e que representem S. Tomé e Príncipe da melhor forma possível» – sublinhou Eurídice Medeiros, Ministra da Juventude e Desporto.

A participação de São Tomé e Príncipe na 13ª edição dos jogos africanos conta com o apoio do comité olímpico santomense.

José Bouças