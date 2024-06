Centro Olympafrica organiza a segunda edição do torneio O! Yes-2024

Arrancou este fim de semana em S. Tomé e Príncipe a segunda edição do torneio O! Yes-2024. Organizado pelo Centro Olympafrica do arquipélago, a competição tem como finalidade o desenvolvimento da capacidade para a criação de um ambiente competitivo, amizade e trabalho em equipa.

Crianças dos 7 aos 15 anos de idade, distribuídas em 25 equipas, em representação do segundo distrito mais populoso do arquipélago, Mé-Zóchi, participam nesta segunda edição do torneio O! Yes – 2024.

“O objetivo não é vencer, mas sim trabalhar com as crianças nos valores olímpicos para que elas percebam as regras olímpicas e possam, futuramente, coloca-las em prática no dia-a-dia” – disse Ilca Cravid, diretora do Centro Olympafrica de Folha-Féde.

O futebol enquanto desporto rei é a modalidade eleita para esta segunda edição que vai durar dois meses.

«Nós temos alguns prémios para as equipas que participam no torneio, sobretudo para os atletas que mostram habilidades como golos de cabeça, pontapé de bicicleta, bom comportamento e muito mais»- avançou Ilca Cravid

O torneio enquadrado no programa da fundação Olympafrica internacional conta com uma presença feminina significativa.

Para a ministra da juventude e desporto o centro Olympafrica de Folha-Féde é uma mola que surgiu para ajudar a impulsionar o desporto em S. Tomé e Príncipe.

«Estão a fazer um trabalho incrível com essas crianças não apenas ensinando a prática desportiva, mas também um trabalho pedagógico, educativo com relação aos valores. Estamos bastante satisfeitos, vemos muitas crianças e acreditamos que estamos a preparar o futuro do país, estamos a preparar futuros campeões em diversas modalidades em particular, o futebol» – sublinhou Eurídice Medeiros, Ministra da Juventude e Desporto.

Um festival desportivo está a ser preparado para o fecho desta segunda edição do torneio O!Yes-2024.

José Bouças