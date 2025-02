O Presidente do Comitê Olímpico Internacional visitou o centro internacional de transmissão dos Jogos Asiáticos de Inverno

O Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitou o Centro Internacional de Transmissão dos Jogos Asiáticos de Inverno em Harbin. O responsável do Comitê Olímpico Internacional assistiu também na última sexta-feira a cerimónia de reconhecimento da equipa de produção do China Media Group, responsável pelas transmissões internacionais dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Milão-Cortina.

A CMG produzirá pela primeira vez o sinal público internacional das provas de patinação artística e de patinagem de velocidade em pista curta dos Jogos de Inverno. O grupo de comunicação chinesa fornecerá assistência técnica aos serviços olímpicos de rádio e televisão. Bach elogiou a liderança da CMG na área de comunicação desportiva, destacando suas importantes contribuições para promover o espírito olímpico.

Por sua vez, o presidente chinês Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan deram um banquete de boas-vindas no hotel Sun Island em Harbin, na província de Heilongjiang (nordeste da China), em honra dos dignitários internacionais que vieram assistir à cerimônia de abertura dos 9o Jogos Asiáticos de Inverno. «Harbin é o berço dos desportos de inverno modernos da China», disse o Presidente Xi. «Em Harbin, vemos claramente que o gelo e a neve têm tanto valor quanto o ouro e a prata», acrescentou.

FONTE : CMG