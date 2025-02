A gala foi organizada para homenagear aqueles que, ao longo de 2024, contribuíram para impulsionar o ressurgimento da natação em São Tomé e Príncipe, cerca de três décadas depois.

“Acredito que, nos próximos tempos, a natação se tornará um desporto de sucesso, um desporto de futuro,” disse Angélico Santos, Presidente da Federação Santomense de Natação.

Diversos atletas foram reconhecidos, com destaque para Marinela Neto no feminino e Idalécio Espírito Santo no masculino, considerados as revelações do ano.

O treinador do ano, os parceiros da Federação Santomense de Natação e os patrocinadores da modalidade também foram reconhecidos na gala, que marcou o lançamento do projeto “São Tomé e Príncipe a Nadar”.

“É um projeto que visa levar a natação para além de Água Grande, abrangendo todo São Tomé e Príncipe,” – destacou Angélico Santos.

Rita Fernandes, da Associação Portuguesa de Treinadores de Natação, é a mentora do projeto ‘São Tomé e Príncipe a Nadar’: “A ilha é cercada por água e tem um potencial gigantesco. Espero que os governantes aqui presentes comecem a investir cada vez mais no desporto, especialmente na natação. Nós vamos ajudar.“

O evento teve música e danças e contou com a presença do Ministro da Saúde e Desporto.

“Reafirmo aqui o compromisso do governo em apoiar o desporto nacional em todas as vertentes. Que a paixão pelo desporto continue a ser a força que nos une e nos impulsiona a novas conquistas,” – sublinhou Celso Matos.

A natação em São Tomé e Príncipe é atualmente praticada em águas abertas, mas o grande sonho da federação é a construção de uma piscina nos próximos dois anos.

José Bouças