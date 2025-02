Novo Governo promete criar condições para o relançamento do desporto

O desporto em São Tomé e Príncipe atravessa um dos períodos mais críticos da sua história.

“Precisamos de infraestruturas, apoio financeiro e apoio da comunicação, que ainda é muito carente” – enumerou Yuri Baía, Presidente da Federação do Desporto Universitário.

Já Eloy Pereira, Presidente da Federação Santomense de Taekwondo, foi ainda mais longe: “Muitos governos têm deixado o desporto para trás. Muitos dirigentes acham que o desporto não é um investimento, ou seja, não produz retorno. Não investimos para prevenir e hoje temos muitos jovens na delinquência, na droga, e uma saúde pública com graves problemas. Não seria o desporto a solução para esses problemas?” – questionou Eloy Pereira.

Preocupado com esta realidade, o novo Ministro responsável pela pasta do Desporto reuniu-se com as federações desportivas para ouvir preocupações e procurar soluções para reverter o atual panorama.

Celso Matos reconheceu as responsabilidades do executivo nesta matéria e defende a criação de condições para que o setor conheça dias melhores.

“Devemos criar as condições básicas para que os nossos atletas possam competir com mais dignidade e para que o desporto nacional conheça dias melhores.”

O ministro sublinhou ainda a importância de uma colaboração estreita entre o governo, as federações e os parceiros, com o objetivo de relançar o desporto nas duas ilhas do Equador.

José Bouças