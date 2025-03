Selecionador de Futebol Bubista divulgou lista de convocados com 4 novidades

FOTO : Selecionador Futebol -Bubista (Foto Cvsports E.T)

As Caras novas, jogadores que fazem a estreia na convocatória são: Henry -guarda redes, Yuran Fernandes defesa, Aílson Tavares- médio e Jordan Semedo ex sub-20 da França, este que ainda tem o processo das documentaçoes cabo-verdianas em andamento.

GR Bruno Varela – Vitória SC (Portugal)

GR Henrique Tavares – FC Rousset (França)

GR Josimar Dias ‘Vozinha’ – GD Chaves (Portugal)

GR Márcio da Rosa – Hebar (Bulgária)

DEF Edilson Borges ‘Diney’ – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos)

DEF Logan Costa – Villarreal (Espanha)

DEF João Paulo Fernandes – Sheriff (Moldávia)

DEF Jorge Xavier ‘Jojó’ – FC Vizela (Portugal)

DEF Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda)

DEF Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos da América)

DEF Wagner Pina – Estoril Praia (Portugal)

DEF Yuran Fernandes – PSM Makassar (Indonésia)

M Aílson Tavares – Felgueiras (Portugal)

M David Tavares – Gloria Buzau (Roménia)

M Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária)

M Jair Semedo ‘Yannick’ – FC Vizela (Portugal)

M Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos)

M Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia)

M Fabricio Garcia – Estoril Praia (Portugal)

M Telmo Arcanjo – Vitória SC (Portugal)

AV Alessio da Cruz – Fortuna Sittard (Países Baixos)

AV Dailon Livramento – Hellas Verona (Itália)

AV Garry Rodrigues – Sivassport (Turquia)

AV Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal)

AV Hélio Varela – Gent (Bélgica)

AV Ryan Mendes – Kocaelispor (Turquia)

AV Willy Semedo – Omonia (Chipre)

O treinador, Pedro Brito conhecido por Busbista, destaca a necessidade de todos os cabo-verdianos estarem unidos em torno da Seleção Nacional de futebol, equipa segundo o técnico, que vai tudo fazer para ganhar os jogos e tentar a qualificação para o mundial de 2026.

Para o treinador é imperioso essa corrente de unidade e força, afirmando que confia no lote dos jogadores, porquanto os mesmos têm feito bons jogos e que já contribuíram para outras qualificações e fizeram boa CAN na Costa do Marfim.

Apesar do objectivo para o CAN de Marrocos terem falhado, Bubista considera que a equipa nacional tem capacidade continuar a fazer bons jogos e conseguir resultados positivos, daí esperar que todos juntos, “possamos lutar com as nossas forças e procurarmos atingir os nossos objectivos, neste caso, a qualificação para o próximo mundial”.

Sobre as entradas e saídas das convocatórias, o treinador diz ser um processo normal e que reflete a dinâmica e o surgimento de novos jogadores que podem contribuir para ajudar a equipa.

Quando a não inclusão de Bebé nesta presente convocatória, Bubista disse que foi por opção técnica, e reflete ao natural processo de entrada e saídas, tendo aqui também realçado alguns regressos com o de Wily Semedo que esteve ausente devido a lesão e de outros elementos.

Segundo avançou à imprensa, o início da preparação será na próxima segunda feira, estando previstas 3 sessões de treinos, antes do jogo do dia 20 contra as Maurícias. Logo a seguir no dia 25 do mês em curso, os Tubarões Azuis voltam a entrar em campo, defrontando os Palancas Negras no estádio 11 de Novembro em Luanda.

Neste momento os Camarões lideram o grupo D com 8 pontos, Líbia e Cabo Verde com 7 cada, Angola tem 6, Maurícias 4 e Essuatini no último lugar sem qualquer ponto

Cvsports.cv