China e Cabo Verde celebram 50 anos de relações diplomáticas e reforçam parceria futura

Neste ano em que China e Cabo Verde celebram 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas, uma recepção comemorativa foi realizada em Beijing, com a presença do vice-ministro das Relações Exteriores da China, Miao Deyu, do Embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, além de dezenas de embaixadores no país e representantes dos dois países e de organizações internacionais.

A celebração ocorre num momento em que a cooperação sino-africana ganha novo impulso. A partir de 1º de maio, a China implementará tarifa zero para 53 países africanos com que mantém relações diplomáticas.

Segundo o embaixador, a proposta tem sido muito bem recebida pelos países africanos e irá incrementar as trocas comerciais e investimentos entre as duas partes.

Fonte: CMG