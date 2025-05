Embaixada da China fortalece laços com São Tomé e Príncipe através de donativo à Associação Santomense de Wushu

Em um gesto de apoio significativo ao desporto em São Tomé e Príncipe, a Embaixada da República Popular da China entregou um lote de materiais desportivos à Associação Santomense de Wushu. Esta ação tem como principal objetivo o fortalecimento do desporto no país, ao mesmo tempo em que reforça os laços de cooperação bilateral entre os dois países, promovendo o desenvolvimento físico e mental dos jovens santomenses.

A conselheira da Embaixada da República Popular da China, Zheng Xi, participou da cerimônia de entrega e destacou a importância desta iniciativa, afirmando sua convicção de que o material entregue contribuirá de forma significativa para o fortalecimento do desporto nacional, especialmente no que se refere à prática do Wushu. “Acreditamos que este apoio vai impulsionar o crescimento e a evolução do desporto em São Tomé e Príncipe, proporcionando aos jovens as ferramentas necessárias para alcançar o seu pleno potencial”, afirmou Zheng Xi.

O lote de materiais desportivos entregue inclui uma variedade de equipamentos essenciais, como protectores, roupas, sapatos e outros itens especializados para a prática do Wushu, uma arte marcial que se distingue pela sua combinação de técnicas de combate e movimentos fluidos. Estes materiais permitirão não só a melhoria da prática do desporto, mas também a segurança e o conforto dos atletas, facilitando o seu desenvolvimento técnico e físico.

Durante a cerimónia, a diretora do Desporto, Jorzita Quaresma, sublinhou os benefícios da prática do Wushu, que vai além da preparação física, promovendo também o desenvolvimento mental dos jovens. “O Wushu não é apenas um desporto, mas uma filosofia que ensina disciplina, respeito e perseverança. Agradecemos imensamente este apoio, que certamente terá um impacto duradouro na vida dos nossos jovens atletas”, disse Jorzita Quaresma.

Este gesto de solidariedade da Embaixada da China reflete o compromisso do país com o progresso de São Tomé e Príncipe, e com a construção de uma relação de amizade e cooperação duradoura entre as duas nações.

Waley Quaresma