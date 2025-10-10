Instrutores da FIFA com duras críticas à Federação Santomense de Futebol

Durante cinco dias, São Tomé e Príncipe acolheu um curso técnico destinado a instrutores e assessores de arbitragem, centrado nas atualizações às leis do jogo recentemente introduzidas pela FIFA.

No encerramento da formação, os instrutores internacionais teceram críticas contundentes à Federação Santomense de Futebol, apontando insuficiências nas condições logísticas e operacionais oferecidas para a realização do curso.

“Tudo fizemos, mas as condições não são boas: veja como faz tanto calor, não há luz, não há internet, no campo há muitos problemas. Os participantes não são alojados, não há transporte… não está nada bem para uma federação como a de São Tomé e Príncipe”, afirmou Athanase Nkubito, responsável pelo desenvolvimento da arbitragem da FIFA para África.

Apesar das limitações, Nkubito destacou o empenho dos participantes como fator decisivo para o sucesso da formação. “Vocês não vieram buscar equipamentos ou dinheiro, vieram buscar conhecimento sobre a lei do jogo. É isso que é caro, o conhecimento.”

O dirigente da FIFA reconheceu ainda o potencial dos árbitros santomenses, que considera inteligentes e tecnicamente capazes, mas lamentou a ausência de projeção internacional. “São Tomé e Príncipe não se qualifica para o CAN ou para o Mundial, mas na arbitragem pode estar nesses patamares. Podemos ver a bandeira de São Tomé e Príncipe a flutuar por causa dos árbitros.”

As críticas suscitaram reação por parte de Aníbal Ferreira, Vice-Presidente da Federação Santomense de Futebol, que defendeu uma responsabilidade partilhada: “A responsabilidade é tão grande que não pode recair apenas sobre a Federação, mas sobre todos nós que fazemos o futebol.”

Athanase Nkubito comprometeu-se a elaborar um relatório técnico detalhado sobre a realidade observada durante a sua missão em São Tomé e Príncipe.

José Bouças