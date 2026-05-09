Governo lança formação para 400 pescadores e palaiês em todo o país, anuncia aquisição de 209 botes e comparticipação de 30%

O Ministério da Agricultura lançou oficialmente em Neves um ciclo de formação profissional para cerca de 400 pescadores e palaiês de todo o país, no âmbito do programa FISH4ACP da FAO. A iniciativa foi apresentada pelo Ministro como uma mudança de paradigma para o sector.

Investimento histórico: 209 botes e comparticipação do Estado

O Ministro anunciou a aquisição de 209 botes de fibra de vidro e uma comparticipação estatal de 30% no custo das embarcações. “Investir em vós não é um custo, é investir diretamente no crescimento económico do nosso país. A pesca é vida. É sustento, é identidade nacional”, afirmou.

Visão estratégica para a próxima década

A formação insere-se na Estratégia Nacional para a Economia Azul e no Plano das Pescas e Aquacultura. Está prevista a construção de 3 centros multiusos, o primeiro em Neves. O sector representa mais da metade da proteína animal consumida no país.

Papel da FAO e do FISH4ACP

O Ministro reconheceu a FAO e o FISH4ACP como parceiros fundamentais na transformação da cadeia de valor dos pelágicos costeiros em São Tomé e Príncipe.

FONTE : FAO