Primeiro laboratório de anatomia patológica marca novo capítulo na saúde nacional

São Tomé e Príncipe passa a contar com o seu primeiro laboratório de anatomia patológica, colocando fim há anos de sofrimento de pacientes que, em muitos casos, não resistiam à longa espera por um diagnóstico.

“Sem esse serviço, o diagnóstico era tardio. O cancro tem de ser tratado atempadamente e, sendo tardio, já não há solução para reverter a situação — os doentes falecem”, afirmou Celso Matos, Ministro da Saúde.

A instalação do laboratório e a formação de técnicos santomenses foram asseguradas pela Fundação Calouste Gulbenkian, no quadro da cooperação portuguesa.

“Permitirá melhorar significativamente a capacidade de diagnóstico no domínio oncológico, garantindo diagnósticos mais precoces, decisões clínicas mais informadas e, em última análise, salvando vidas e melhorando os resultados de saúde para todos os santomenses”, destacou Paula Pereira, Diretora do Centro Português de Cooperação em São Tomé e Príncipe.

O Hospital Ayres de Menezes dispõe agora também de um novo serviço de estomatologia, reforçando a sua capacidade de resposta.

“Essas duas estruturas refletem o compromisso do Governo em modernizar o sistema de saúde, aproximar serviços especializados dos cidadãos e investir em áreas estratégicas que salvam vidas e melhoram o bem-estar da população”, sublinhou Américo Ramos, Primeiro-Ministro.

As duas valências foram inauguradas no mesmo dia em que o principal hospital do país passou igualmente a beneficiar de uma linha direta de abastecimento de água potável.

José Bouças