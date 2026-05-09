STP valida estratégia integrada de financiamento para o Desenvolvimento Sustentável

São Tomé e Príncipe validou na sexta feira a sua Estratégia Integrada de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando o seu compromisso com uma mobilização de recursos mais eficaz, integrada e sustentável, em apoio às prioridades nacionais de desenvolvimento. A iniciativa está alinhada com a abordagem do Quadro Nacional Integrado de Financiamento (INFF) e com os instrumentos nacionais de planeamento, incluindo a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 2026–2040, bem como com a integração das prioridades climáticas definidas na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

Sob a liderança de Sua Excelência o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, e do Ministro das Finanças e Planeamento, com o apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o processo de elaboração desta Estratégia tem evoluído de forma consistente, refletindo o compromisso do Governo com a construção de uma visão mais integrada, sustentável e orientada para resultados no financiamento do desenvolvimento nacional.

Enquanto Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (SIDS), São Tomé e Príncipe enfrenta desafios estruturais na articulação de recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, com as prioridades do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a validação da Estratégia representa um passo decisivo para reforçar a visão nacional e alavancar oportunidades de financiamento para o desenvolvimento, incluindo recursos públicos e privados, tanto domésticos como internacionais.

O evento reúne representantes de alto nível do Governo, de instituições nacionais, do Sistema das Nações Unidas e de parceiros internacionais de desenvolvimento, bem como organizações da sociedade civil e o setor privado, refletindo a importância atribuída pelo Executivo a esta agenda estratégica. A forte apropriação governamental evidencia a determinação do país em avançar com uma arquitetura de financiamento mais coerente, capaz de sustentar a implementação das prioridades nacionais e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A sessão de abertura foi presidida por Sua Excelência o Ministro de Estado da Economia e Finanças, Dr. Gareth Guadalupe, e conta igualmente com intervenções do Coordenador Residente das Nações Unidas, Dr. Eric Overvest, e do Representante Residente do PNUD, Dr. Luc Gnonlonfoun, sublinhando a importância da coordenação entre o Governo e os parceiros internacionais no apoio à implementação desta agenda.

Um dos momentos centrais do evento é um painel de debate de alto nível subordinado ao tema: “Como alavancar o financiamento para o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe?”, proporcionando um espaço para aprofundar a reflexão sobre mecanismos concretos de mobilização de mais e melhores recursos para o desenvolvimento sustentável do país.

A sessão de encerramento foi presidida por Sua Excelência o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Américo d’Oliveira dos Ramos, reafirmando, ao mais alto nível, o compromisso do Governo com a validação e futura implementação da Estratégia Integrada de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável.

Com esta validação, o Governo de São Tomé e Príncipe dá um passo importante no fortalecimento da sua arquitetura nacional de financiamento, criando melhores condições para alinhar recursos, políticas e parcerias com os objetivos de desenvolvimento sustentável do país.

O PNUD reafirma a sua disponibilidade para continuar a apoiar o Governo de São Tomé e Príncipe na consolidação de mecanismos de financiamento mais integrados, sustentáveis e alinhados com as prioridades nacionais de desenvolvimento.

FONTE : PNUD