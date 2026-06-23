Com apenas 540.000 habitantes, o estado insular africano de Cabo Verde está a ser uma sensação durante a fase de grupos do Mundial de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. Depois de ter contido a Espanha no placar por 0-0 e depois ter arrancado um empate 2-2 contra o Uruguai, esta novata do Mundial surpreendeu o mundo do futebol. Graças ao seu espírito combativo e às suas notáveis performances, a equipa demonstrou que na cena mundial, a solidariedade, a coragem e uma abordagem táctica pragmática podem ser suficientes para escrever o seu próprio milagre.

Do ponto de vista táctico, Cabo Verde distinguiu-se por uma disciplina defensiva rigorosa e uma eficácia formidável no contra-ataque, demonstrando uma notável capacidade de adaptação. Seu sistema preferido é o 4-2-3-1, mas diante de adversários importantes como a Espanha e o Uruguai, a equipe não hesita em mudar para dispositivos 4-1-4-1 ou 5-4-1. Ela então adota um bloco baixo, abandona voluntariamente a posse da bola, restringe suas linhas para cortar os circuitos de passes opostos e aposta em contra-ataques rápidos assim como nos pontapés de bola parada para marcar. Ao evitar as batalhas do meio-campo e procurar a máxima eficiência com um mínimo de recursos, Cabo Verde deu uma verdadeira lição de execução táctica.

Além disso, o desempenho de alguns dos principais jogadores foi determinante. O guardião Vozinha, de 40 anos e com o valor de mercado estimado em apenas 50.000 euros, deixou uma impressão especial. Contra a Espanha, ele fez sete paradas decisivas e manteve sua jaula intacta, tornando-se o guarda redes mais velho da história da Copa do Mundo, a terminar um jogo do campeonato do mundo sem sofrer um golo, e numa primeira aparição na competição. Contra o Uruguai, multiplicou novamente as intervenções salvadoras, recusando várias oportunidades que pareciam prometidas. A sua experiência e concentração constituíram o último baluarte da sua equipa e uma das principais razões para os resultados obtidos por Cabo Verde.

O ano de 2026 também marca o 50o aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Cabo Verde. Em 2013, a China financiou e construiu gratuitamente o Estádio Nacional de Cabo Verde, colmatando assim a falta de infra-estruturas desportivas do país que correspondessem aos padrões internacionais. Na época, o primeiro-ministro José Maria Neves disse: “A China realizou esse sonho para nós.”

Foi neste estádio que Cabo Verde derrotou o Eswatini por 3-0 num jogo decisivo nas eliminatórias africanas, conquistando o primeiro lugar do seu grupo e uma qualificação histórica para a Copa do Mundo. Após o empate 0-0 com a Espanha, um dos favoritos do torneio, as autoridades de Cabo Verde agradeceram publicamente à China pelo seu apoio através da construção do estádio nacional, destacando o seu papel na realização do sonho globalista do país.

Nos últimos anos, os intercâmbios entre os povos da China e de Cabo Verde também se intensificaram, dando origem a muitas histórias comoventes. Assim, a mãe do guarda Vozinha não pôde assistir aos encontros de seu filho devido a problemas de visto. Graças à ajuda de fãs chineses presentes no local, ela finalmente conseguiu realizar esse desejo. Mais tarde, ela gravou um vídeo em que agradecia aos torcedores chineses em mandarim e afirmava que “a China é um país muito bom”. Esta amizade sino-caboverdiana, que atravessa oceanos e continentes, floresceu tanto dentro e fora do campo.

Enfrentando sucessivamente a Espanha e o Uruguai, Cabo Verde escreveu uma das mais belas histórias inspiradoras deste Mundial. A ajuda da China não se resume à construção de um estádio: é também uma demonstração concreta da cooperação pragmática entre a China e a África e da aproximação entre os povos.

Independentemente de Cabo Verde conseguir ou não passar da fase de grupos, já conquistou o respeito do mundo inteiro. Embora a China e Cabo Verde estejam geograficamente distantes, esta calorosa amizade entre as duas nações continuará sem dúvida a promover o desenvolvimento da cooperação nas áreas do desporto, bem-estar social, cultura, saúde e muitos outros setores, escrevendo assim um novo capítulo da cooperação Sul-Sul.

(Editor: Gao Ning / Foto: VCG)