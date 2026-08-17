Testemunhos: O processo da razão

O dia 15 de agosto marca o 81o aniversário da rendição japonesa, com o fim da guerra de agressão. Um ano depois, em maio de 1946, teve início em Tóquio um processo histórico: o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. Pela primeira vez, o direito internacional substituiu a vingança pelo julgamento. Os decisores de guerra foram responsabilizados criminalmente, mas o julgamento não convenceu a todos. Os limites da justiça histórica continuam, ainda hoje, a alimentar a batalha das memórias. O documentário Testemunhos faz uma retrospectiva dos bastidores do Processo de Tóquio e das pegadas que ele deixou na história.

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